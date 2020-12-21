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Больше 300 водоемов Петербурга очистят от мусора в этом году
Сегодня, 14:32
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smirenny

Больше 300 водоемов Петербурга очистят от мусора в этом году

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Со следующей недели город переводят на летний график уборки.

В пятницу, 16 апреля, Петербург переходит на летний график уборки наплавного мусора на реках и каналах, передает Смольный.

За прошлый год с акватории было собрано около 4,2 тысячи кубометров наплавного мусора, почти в два раза больше, чем в 2018 году. Отмечается, что в текущем году планируют поставить рекорд и убрать мусор с 334 водных объектов. Помимо этого проведут работы по кошению водной растительности. 

В центральных районах основная часть мусора – пластик и пакеты, а в пригородах могут встретиться автопокрышки, строительный мусор и бытовая техника. Иногда даже тележки из супермаркетов и деревянные поддоны.

Ранее мы писали, что на водоемах в Выборгском районе Ленобласти установили искусственные гнезда для уток.

Фото: Pixabay

Теги: водоемы, водоемы спб
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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