Больше 300 водоемов Петербурга очистят от мусора в этом году

Со следующей недели город переводят на летний график уборки.

В пятницу, 16 апреля, Петербург переходит на летний график уборки наплавного мусора на реках и каналах, передает Смольный.

За прошлый год с акватории было собрано около 4,2 тысячи кубометров наплавного мусора, почти в два раза больше, чем в 2018 году. Отмечается, что в текущем году планируют поставить рекорд и убрать мусор с 334 водных объектов. Помимо этого проведут работы по кошению водной растительности.

В центральных районах основная часть мусора – пластик и пакеты, а в пригородах могут встретиться автопокрышки, строительный мусор и бытовая техника. Иногда даже тележки из супермаркетов и деревянные поддоны.

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Фото: Pixabay