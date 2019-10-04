Певица Женя Любич рассказала, почему сортирует мусор

В минувшие выходные в Петербурге прошла традиционная акция по приему вторсырья от организации Раздельный сбор.

Артистка Женя Любич присоединилась к эко-акции в Петербурге и поделилась с Piter.tv историей, как начала сортировать мусор.

"Мне кажется, что в 2014 году наступил внутри меня какой-то предел. Повсюду я обращала внимание на валяющийся мусор. Я задала себе вопрос, а что я еще могу сделать, кроме того, что несу свой пакет до помойки? Задала себе вопрос: что дальше происходит с этой помойкой, куда она едет. И выяснились вообще ужасные вещи: это мусоросжигание, это полигон, и это чуть ли не лес и природа в каких-то отдельных случаях".

Участники акции активно несли большие пакеты с вторичным сырьем, а именно: твердый пластик с маркировкой 5, мягкий пластик с маркировками 2, 4 и 5, упаковочный пенопласт от техники, упаковку Tetra Pak и ек аналоги, CD- и DVD-диски.

Собранные средства пойдут на проведение новых акций, на закупку мешков,кзарплаты сотрудников организации и на машины, доставляющие вторсырье.

Основной мотивацией участников послужила вера и желание улучшения экологической ситуации в мире.

Ранее Coca-Cola и Danone предложили закупать баки для раздельного мусора в регионах.

Материал подготовили Александра Родионова, Людмила Филиппова