Coca-Cola и Danone предложили закупать баки для раздельного мусора в регионах

Производители также берутся обучить население правильной сортировке мусора.

Объединение крупных зарубежных производителей в России – ассоциация "РусПро" – хотят в экспериментальном режиме организовать инфраструктуру раздельного сбора отходов в регионах. Об этом глава ассоциации, куда входят Coca-Cola, Nestle и Danone, Павел Рудась рассказал РБК.

Представитель "РусПро" рассказал, что пилотный проект оценивается в более чем 150 миллионов рублей. Его планируют запустить уже в июле 2021 года в одном из российских регионов.

Планируется, что примерно половина уйдет на покупки контейнеров для раздельного сбора мусора. Всего планируется закупить около 2,5 тысяч контейнеров. Средства также пустят на обучение население правилам сортировки.

Собранное вторсырье планируют пустить на переработку и производство упаковки. При этом, пояснил Рудась, компании ждут освобождения от уплаты экосбора пропорционально объему собранного вторсырья.

В Минприроды поддержали идею ассоциации. Как пояснила пресс-секретарь ведомства Марина Евсеева, министерство ожидает, что бизнес сам будет обслуживать свои контейнеры.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что раздельный сбор отходов должен быть введен во всех городах Ленобласти.

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