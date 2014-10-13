В Петербурге представят одежду, посвященную Владимиру Путину

Коллекция будет содержать в себе картины Алексея Сергиенко.

Модный показ петербургского бренда SIX&EIGHT представит коллекцию одежды, аксессуаров и обуви, посвященную президенту России Владимиру Путину. Дизайнеры бренда обратились к художнику Алексею Сергиенко с просьбой использовать его работы в своей коллекции, и так появилась идея создать коллекцию по мотивам восьми картин, преимущественно с картиной "Путин, звезда, корона". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Сам художник отметил, что коллекция вдохновленная его картинами обязательно будет поступать в продажу после показа, однако дату начала продаж пока трудно назвать, так как создатели будут искать партнеров для отшива коллекции. Он также поделился, что это не последняя коллекция в планах бренда, и уже обсуждается создание коллекции "Черные ромашки" и заведомо запланировано восемь таких коллекций.

Модный показ одежды, аксессуаров и обуви бренда SIX&EIGHT состоится 30 ноября в 19:00 в пространстве Multi plan.

Ранее сообщалось, что в Кремле рассказали, как Путин добирался до работы в снегопад.

Фото: сайт Кремля