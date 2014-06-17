В Кремле рассказали, как Путин добирался до работы в снегопад

По словам Пескова, главе государства пришлось добираться не так тяжело, как остальным жителям столицы.

Президент России Владимир Путин добирался до работы до начала снегопада в Москве. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, главе государства пришлось добираться не так тяжело, как остальным жителям столицы. Про себя Песков заявил, что также непросто добирался до работы. Также пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле никто не опоздал из-за снегопада.

Ранее Песков прокомментировал слова председателя Рады об ущемлении прав русских.

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