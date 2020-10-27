Песков прокомментировал слова председателя Рады об ущемлении прав русских

Он подчеркнул, что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука об ущемлении прав русских. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По мнению Пескова, слова Стефанчука говорят о сути киевского режима. Он подчеркнул, что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. Ранее председатель Рады заявил, что на Украине "нет и не может быть" русского национального меньшинства, а права русских в стране должны быть ущемлены.

Миллионы русских живут на Украине. Только в режиме могут быть такие заявления. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН