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Песков прокомментировал слова председателя Рады об ущемлении прав русских

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Он подчеркнул, что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука об ущемлении прав русских. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По мнению Пескова, слова Стефанчука говорят о сути киевского режима. Он подчеркнул, что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. Ранее председатель Рады заявил, что на Украине "нет и не может быть" русского национального меньшинства, а права русских в стране должны быть ущемлены.

Миллионы русских живут на Украине. Только в режиме могут быть такие заявления.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: верховная рада украины, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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