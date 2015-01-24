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Песков: Россия не представляет угрозы для Европы

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В Кремле отметили, что это Европа представляет угрозу для России.

Россия не представляет угрозы для Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Официальный представитель Кремля ответил на заявление президента Чехии Петра Павела, который считает, что все страны НАТО рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе. Песков отметил, что это Европа представляет угрозу для России. Он подчеркнул, что большинство европейских стран находятся под контролем США,

Именно они участвуют в НАТО, которое двигается со всей своей военной мощью к нашим границам. Именно это представляет для нас угрозу и именно это заставляет нас делать то, что мы делаем сейчас.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков заявил, что в Кремле приветствуют договоренности ХАМАС и Израиля.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: дмитрий песков, европа, пресс-секретарь президента россии, угроза
Категории: Лента новостей, Новости России,

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