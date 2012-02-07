Песков: в Кремле приветствуют договоренности ХАМАС и Израиля

Он напомнил, что Россия и многие страны неоднократно призывали к перемирию и гуманитарным паузам.

В Кремле приветствуют договоренности между радикальным движением ХАМАС и Израилем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя новость о достижении договоренности об установлении четырехдневной гуманитарной паузы в секторе Газа, Песков отметил, что это первые хорошие новости из региона за очень длительное время. Он напомнил, что Россия и многие страны неоднократно призывали к перемирию и гуманитарным паузам.

Только на базе таких пауз могут выстраиваться некие контуры будущих попыток по устойчивому урегулированию этой проблемы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков заявил, что Россия сожалеет из-за неучастия Армении в саммите ОДКБ в Минске.

Видео: kremlin.ru