Песков: Россия сожалеет из-за неучастия Армении в саммите ОДКБ в Минске

По его словам, в Москве надеются, что Ереван продолжит работу в рамках организации

Россия сожалеет из-за неучастия Армении в саммите ОДКБ в Минске, который пройдет 23 ноября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Москве надеются, что Ереван продолжит работу в рамках организации. Песков подчеркнул, что рассчитывает на участие Армении на рабочем, экспертном уровне. Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко о решении отказаться от участия в саммите ОДКБ.

Ранее Песков назвал Евромайдан силовым переворотом, который спонсировался из-за рубежа.

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