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Песков назвал Евромайдан силовым переворотом, который спонсировался из-за рубежа

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Он подчеркнул, что спонсирование Евромайдана из-за рубежа было признано представителями зарубежных стран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Евромайдан переворотом, который спонсировался из-за рубежа. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле отметили, что события, которые произошли в ноябре 2013 года в Киеве, стоит называть силовым переворотом. Песков подчеркнул, что спонсирование Евромайдана из-за рубежа было признано представителями зарубежных стран.

Для нас главное – достигнуть своих целей, для этого продолжается специальная военная операция.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Зеленский назвал сроки операции "Майдан-3".

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, евромайдан, переворот, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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