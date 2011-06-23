Он подчеркнул, что спонсирование Евромайдана из-за рубежа было признано представителями зарубежных стран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Евромайдан переворотом, который спонсировался из-за рубежа. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле отметили, что события, которые произошли в ноябре 2013 года в Киеве, стоит называть силовым переворотом. Песков подчеркнул, что спонсирование Евромайдана из-за рубежа было признано представителями зарубежных стран.

Для нас главное – достигнуть своих целей, для этого продолжается специальная военная операция. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Зеленский назвал сроки операции "Майдан-3".

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