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Зеленский назвал сроки операции "Майдан-3"

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Он добавил, что подготовкой операции занимаются российские спецслужбы.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сроки операции "Майдан-3". Об этом он заявил в интервью The Sun.

Глава государства уточнил, что эта операция направлена на смену президента. По его словам, "Майдан-3" состоится до конца года. Зеленский добавил, что подготовкой операции занимаются российские спецслужбы, а ее детали подвержены изменениям. Он также отметил, что финальной целью плана необязательно должно быть лишение его жизни.

Ранее экс-премьер Украины назвал организаторов и главную цель Евромайдана.

Видео: Telegram / Пул 3

Теги: владимир зеленский, операция, президент украины, спецслужбы
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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