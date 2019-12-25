Где в Петербурге сдать зубные щетки на переработку

Правильно утилизируем все: пластиковые, электрические и бамбуковые.

Зубная щетка – одна из самых необходимых вещей в быту человека. Этим гигиеническим инструментом пользуются как минимум дважды в день, а разновидности щеток уже трудно пересчитать по пальцам: классическая пластмассовая, бамбуковая, электрическая, ультразвуковая, с натуральной щетиной, детская, складная, одноразовая, монопучковая, для брекет-систем. Если каждый человек следует рекомендациям стоматологов и меняет щетку раз в три месяца, за год у него накапливается хотя бы четыре отслужившие щетки. Их количество неминуемо растет, если учитывать дополнительные потребности человека (уход за брекетами, использование монопучковой щетки, использование складной щетки на работе, использование одноразовой щетки в отеле и т.д.) и в итоге выливается в миллиарды отслуживших щеток в масштабе планеты.

Основываясь на данных Greenpeace, щетки нельзя назвать одним из самых главных загрязнителей мирового океана, однако эти предметы неминуемо отправляются на свалки и попадают в водоемы в огромном количестве. Во время мероприятий по пластиквотчингу (поиску и анализу пластиковых предметов, найденных на побережьях различных водоемов страны) эксперты встречали выброшенные на берег щетки наряду с пакетами, крышечками и окурками. Пластик составляет порядка 68% от всего количества мусора, собранного в ходе 274 позапрошлогодних рейдов на прибрежных полосах.

Щетки – неудобные отходы, в отличие от какой-нибудь пластиковой бутылки или картонной коробки. Как рассказала Piter.TV эксперт проекта "Ноль отходов" Greenpeace Антонина Евтешина, зубные щетки трудно извлечь из общего потока отходов, чтобы собрать и отправить на переработку.

К тому же на щетках, как правило, нет маркировки, то есть непонятно, из какого типа пластика они изготовлены. Есть специальные отдельные пункты сбора вторсырья, куда можно сдать именно щетки. Также в торговых центрах ставят контейнеры по сбору щеток. Но это не распространено повсеместно, и, значит, лишь малая доля попадает на переработку. Кроме этого, щётка состоит из ручки и щетинок – это разные типы пластика и перед переработкой их нужно разделять. Это трудоемко. Антонина Евтешина, эксперт проекта "Ноль отходов"

Пластиковые крышки и этикетки могут представлять серьезную опасность для животных – звери и птицы принимают мусор за еду. Зубные щетки вряд ли могут попасть в желудок животного, однако незаметно вредят почве и воде. По словам эксперта, на полигонах и брошенные куда-нибудь на землю зубные щетки со временем будут распадаться на микрочастицы – микропластик, а уже эта коварная крохотная субстанция проникнет в почву, воду, а затем и в рыбу, животных и организм человека.

Зубные щетки, как и многие другие вещи, возможно переработать. Piter.TV собрал все способы грамотно утилизировать зубные щетки в Петербурге.

Пластмассовые зубные щетки

Корпус стандартной зубной щетки сделан, как правило, из полипропилена (5, PP) или полиэтилена (2, HDPE) или же комбинации этих материалов – в комбинированных щетках имеется прорезиненная ручка и вставки из полиэтилена. Щетина у классических зубных щеток сделана из полиамида, нейлона, реже – из натуральной щетины. Эти виды пластика довольно хорошо перерабатываются. Так где же принимают обычные пластмассовые зубные щетки на переработку?

Пункт приема редких и сложных пластиков на Софийской, 127 корпус 1. Владельцы пункта перерабатывают щетки на собственной площадке – их помещают в "дробилку", добавляя к отходам полипропилена. Примесь полиэтилена, по словам владельцев пункта, никак не влияет на общее качество сырья, поскольку по свойствам схож с "пятеркой". Щетинки из полиамида также не мешают делать сырье качественным: ворсинки отсеиваются при мойке, всплывают или оседают на дно, остаются на сетке при гранулировании материала. Температура плавления полиамида гораздо выше, чем температура плавления PP. В дальнейшем из получившего сырья изготавливают крупную многоразовую тару.

Вкрапления полиамида придадут пластичность и уменьшат хрупкость материала — то есть примесь не снизит, а повысит качество изделия. Добавление ПА к ПП для улучшения свойств — уже отработанная технология, поэтому дело только за большими, однородными партиями зубных щёток. Пункт приема редких пластиков

Контейнеры компании Splat в магазинах сети "Перекресток". Короба для щеток стоят далеко не во всех маркетах сети, список магазинов где контейнеры есть, Splat опубликовал в таблице. Собранные щетки компания отправляет в ООО "СПЕЦТРАНС" в городе Владимир, на предприятии щетки превращают в полимерпесчаную тротуарную плитку. Акция актуальна как минимум до июля 2021 года, о продлении акции нужно следить на сайте и в соцсетях Splat.

Экопроект "Зеленка". Здесь охотно принимают зубные щетки с одной поправкой – в них не должно быть резиновых вставок. Собранное отправляют в пункт на Софийской. Будьте внимательны: по состоянию на конец апреля организация временно не принимает и не вывозит отходы из-за ремонта. Следить за возобновлением полноценной работы можно в соцсетях проекта.

Прием щеток налажен и на акциях "Сдавать и не сдаваться", "Зеленый сбор на Академической", правда во время пандемии эти предметы не принимали по гигиеническим соображениям. Организаторы акции сотрудничают с пунктом на Софийской.

Акция администрации МО Смольнинское и МБУ "Досуговый центр "Зелёный слон". Щетки передают экопроекту "Зеленка".

Компания "Плитполимер" в поселке Аннино Ломоносовского района ЛО, Садовая улица, 4. Щеткам находят применение сразу на площадке предприятия – их дробят и используют в собственном производстве.

Дробим и добавляем к полимерно-песчаной плитке. "Плитполимер"

"Экотакси", "Артэко такси". Обе службы отвозят накопленные щетки в пункт на Софийской.

Магазины без упаковки "B12" на 6-й линии Васильевского острова и FreeDom на Загородном проспекте, 4. Собранные щетки из магазинов забирают сотрудники упомянутого "Экотакси".

Контейнеры для зубных щеток и пластиковых карт можно искать на Recyclemap, выбрав фильтр "иное".

Электрические зубные щетки

Зубная мелкая бытовая техника состоит из пластикового конкурса и металлической "начинки", поэтому требует совсем другого подхода к переработке.

Пункт на Софийской принимает мелкую бытовую технику, в том числе электрические щетки. На этой площадке технику разбирают и дробят, полученную смесь передают компании "НЭК", которая забирает из пункта батарейки и аккумуляторы. На предприятии перемолотую технику разделяют на пластик, металл, детали, провода, платы, каждая из фракций вернется в цикл производства. Опасные же компоненты компания отправляет на обезвреживание.

Электрические щетки могут принять и сотрудники "Экотакси", они отвезут технику в пункт на Софийской.

"Зеленка" передаст неисправную технику, в том числе щетки, в "Проминвест Экспорт". На предприятии технику разберут на пластик, металл, различные платы и драгметаллы.

Пункт приема сырья "Вторичка" на Тихой улице, 6 тоже охотно принимает старые электрощетки. Отслужившая бытовая техника, в том числе щетки, отправятся на переработку на московский завод "Экополис".

Отнести электрощетку можно также в магазины техники "Эльдорадо". Правда, просто так принести технику не получится: по правилам сети, нужно выбрать акционный товар для покупки и уже к нему добавить услугу утилизации старой техники. Подробнее об акции "Эльдорадо" пишет на своем официальном сайте. Известно, что отработанную технику магазин передает ассоциации "СКО Электроника-утилизация".

Еще три варианта – станции раздельного сбора у ТЦ "Охта Молл" на Брантовской дороге, у ТРЦ "Жемчужная плаза" на Петергофском шоссе и у гипермаркета "Ашан" на Боровой. Всеми станциями заведует ООО "Балтком", компания отправляет сырье надежным переработчикам, которых не называет.

Бамбуковые зубные щетки

Щетка из бамбука – современная экологичная альтернатива пластиковому инструменту. Бамбук не требует затраты большого количества ресурсов и способен разлагаться как органический продукт.

Нейлоновую щетину перед утилизацией щетки нужно выдернуть и выбросить в обычный мусор. Бамбуковую же основу следует отправить в компост, в течение примерно двух лет щетка полностью разложится. Сжечь такую щетку не получится – бамбук неохотно горит. Следует помнить, что на свалке щетка из натурального материала не сможет биодеградировать – ей нужна почва, снабженная удобрениями, тот самый компост. Компания из полиэтиленовых мешков с разнообразным мусором не даст щетке это сделать.

Бонус: куда сдать пустые тюбики из-под пасты, бутылочки из-под ополаскивателя рта, упаковку из-под щетки.

Тюбики вместе с крышками принимают все в том же пункте приема редких пластиков на Софийской. Опустевшие тюбики необходимо разрезать и хорошо отмыть от остатков пасты. Целые и наполовину полные тюбики в пункте не принимают.

Стеклянные и пластиковые бутылочки из-под ополаскивателя для рта тоже не составит труда сдать на переработку. Тару можно отправить в контейнеры для стекла и пластика соответственно, только не забудьте снять со стеклянной бутылки пластиковую крышку и положить ее к пластику. Ближайшие к дому контейнеры по приему этих фракций можно найти по карте recycle.map. Будьте внимательны: на многих пластиковых бутылках стоит маркировка C/PET, что означает смешанный пластик. К сожалению, такую тару нигде не примут, ее придется выбросить в общий мусор. При следующей покупке можно обратить внимание на маркировку на бутылочке и купить продукт в таре с маркировками 1, PET, или 2, HDPE. Это самые популярные и активно перерабатываемые пластики.

Тем же образом следует поступать с пластиковыми и стеклянными баночками из-под зубного порошка.

Стандартная упаковка из-под зубной щетки представляет собой фигурную пластиковую "витрину" на картонной основе. У вас на руках уже две отдельные фракции, нужно только аккуратно отделить их друг от друга. Картонную основу перед отправлением в макулатуру нужно надорвать – если покажется тонкая пленка, значит основа ламинированная. Такую бумагу и картон на переработку не принимают. Если пленки нет, значит можно опускать картонку в макулатуру. Найти ближайший к дому контейнер по приему макулатуры можно по карте recycle.map.

Пластиковая часть упаковки делается из самых разных пластиков: как мы уже говорили, упаковка с маркировкой, начинающейся на С/… неизбежно попадет в общий мусор. Упаковка с маркировкой 3 или PVC, ПВХ, принимается в Петербурге только в одном месте – пункте приема редких пластиков на Софийской, где "тройку" дробят. Упаковка с маркировкой 1, PET, который еще называют небутылочным, – нежеланная фракция у переработчиков. В Петербурге небутылочный "пэт" принимают все в том же пункте на Софийской. Изредка эту фракцию берут на акции "Зелёный Сбор Академическая", но всякий раз нужно следить за списком принимаемого в группе мероприятия. Принести небутылочный "пэт" можно и на акцию администрации МО Смольнинское и МБУ "Досуговый центр "Зелёный слон".

Горы картона, кубы бумаги: как в Петербурге сортируют макулатуру из контейнеров для раздельного сбора.

Коллаж: Erik Mclean / cottonbro / Pexels / Евгений Рыбкин / Piter.TV

Фото: pixabay; скриншот recycle.map; ВКонтакте / SPLAT; Слава Замыслов