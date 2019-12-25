  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новый комплекс по переработке отходов заработает в Ленобласти уже в марте
Сегодня, 8:44
238
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Новый комплекс по переработке отходов заработает в Ленобласти уже в марте

0 0

Его мощность составит 600 тыс. тонн отходов в год.

В марте планируется открытие комплекса по переработке отходов "Островский". Как рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов на программе "Новый взгляд" на канале "78", этот КПО станет вторым после "Волхонки" объектом совместного пользования с Ленобластью, который создается в рамках "мусорной реформы". Его мощность составит 600 тыс. тонн отходов в год. 

Третий комплекс – КПО "Новоселки", позже будут построены четвертый и пятый комплексы. Процесс сортировки отходов автоматизирован с применением искусственного интеллекта и робототехники. Из общего потока извлекаются макулатура, стекло, металл и различные виды пластика. 

Ранее на Piter.TV: опасные отходы с полигона Красный Бор переработают в удобрение.

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: отходы, переработка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии