Опасные отходы с полигона Красный Бор переработают в удобрение

Росатом переработает токсичные отходы под Петербургом.

Госкорпорация "Росатом" планирует использовать инновационную технологию для рекультивации полигона токсичных отходов "Красный Бор" в Ленинградской области. Подробности раскрыл директор направления атомного ведомства Андрей Лебедев на Форуме будущих технологий.

По словам представителя корпорации, в основе метода лежит геополимеризация, имитирующая природные процессы формирования минералов. Сначала жидкие и пастообразные отходы пропустят через 13-ступенчатую систему очистки. Вода, занимающая 93 процента от общего объема, после фильтрации вернется в естественные водоемы. Оставшиеся 7 процентов поступят на установку литификации, где их смешают с активирующими добавками.

В результате реакции тяжелые металлы окажутся надежно запечатаны в силикатной матрице. Конечный продукт представляет собой инертный рекультивант — минеральный грунт, который по характеристикам близок к природным материалам. Им заполнят освободившиеся карты полигона для восстановления ландшафта. Работы ведутся в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". Задача состоит в том, чтобы вернуть в оборот минимум четверть отходов, преобразовав их во вторичные ресурсы. "Красный Бор" является ключевым объектом в создаваемой системе обращения с отходами первого и второго классов опасности.

Фото: pxhere.com