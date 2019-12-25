Губернатор рассказал, как власть реагирует на обращения петербуржцев

Вкратце: если пишут в соцсетях, то проблему решают оперативно. Но могут и забанить.

Глава города сообщил, что около 70% обращений горожан в соцсетях решаются оперативно, а остальные учитываются.

Губернатор считает, что по этому показателю регион лидирует в стране. Он ответил, что власть научилась слушать, слышать людей и быстро реагировать. Чиновники отвечают в соцсетях в течение 9 часов. Например, сам глава города активно пользуется соцсетью "Вконтакте".

Напомним, недавно Piter.TV сделал обзор комментарие горожан о "масочном режиме" на странице губернатора. Также петербурженка написала жалобу Александру Беглову и просила объяснить, почему ее поместили в "Ленэкспо", когда тест на коронавирус оказался отрицательным. Позже петербурженку администраторы страницы добавили в "чёрный список".

Ранее мы писали, что во всех больницах города проведут проверку пожарной безопасности.

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