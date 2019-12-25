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Во всех больницах города проведут проверку пожарной безопасности
Сегодня, 21:03
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smirenny

Во всех больницах города проведут проверку пожарной безопасности

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Это решение было принято после пожара в больнице Святого Георгия.

Губернатор города поручил провести проверку во всех стационарах Петербурга.

В больницах проверят исправность медицинского оборудования, состояние противопожарной безопасности и эвакуационные пути. Управление СК  возбудило уголовное дело по ч. 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным, причиной пожара в больнице Святого Георгия стало короткое замыкание в электрооборудовании.

Ранее мы писали, что родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия выплатят по миллиону рублей.

Фото: pixabay

Теги: аппараты ивл, коронавирус, пожар в больнице святого георгия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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