Во всех больницах города проведут проверку пожарной безопасности

Это решение было принято после пожара в больнице Святого Георгия.

Губернатор города поручил провести проверку во всех стационарах Петербурга.

В больницах проверят исправность медицинского оборудования, состояние противопожарной безопасности и эвакуационные пути. Управление СК возбудило уголовное дело по ч. 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным, причиной пожара в больнице Святого Георгия стало короткое замыкание в электрооборудовании.

Ранее мы писали, что родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия выплатят по миллиону рублей.

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