Беглов уже сегодня подписал проект постановление.

В среду, 13 мая, стало известно о том, что родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия выплатят по миллиону рублей. Соответствующее постановление уже подписал градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Всем родственникам будет оказана материальная помощь и вообще помощь любая отметил вице-губернатор города Олег Эргашев

Напомним, что пожар вспыхнул рано утром. По предварительным данным, причиной пожара в больнице Святого Георгия могло стать короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Погибло пять человек. Погибшими оказались Юрий Николаевич Борисов (30.05.1952), Андрей Анатольевич Рубанов (29.06.1960), Анатолий Владимирович Женихов (21.10.1958), Василий Васильевич Баличев (17.08.1959) и Зинаида Николаевна Гвадзабия (27.12.1960).

Отмечается, что в настоящий момент правительство Петербурга приостановила использование аппаратов ИВЛ Уральского приборостроительного завода.

Ранее мы сообщали о том, что отличившихся при пожаре в больнице Святого Георгия медиков представят к наградам.

Видео:Piter.TV