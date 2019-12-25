Отличившихся при пожаре в больнице Святого Георгия медиков представят к наградам

Врачи оперативно и организованно эвакуировали пациентов.

Медиков, отличившихся при спасении пациентов больницы Святого Георгия, представят к наградам. Об этом на своей странице "ВКонтакте" заявил губернатор Александр Беглов. Градоначальник отметил, что героизм врачи и медсестры символично проявили в Международный день медицинской сестры.

Напомним, утром 12 мая в учреждении вспыхнул пожар в реанимации. Короткое замыкание в аппарате искусственной вентиляции легких привело к возгоранию помещения и гибели пяти пациентов, однако всех остальных больных удалось спасти благодаря оперативным действиям медиков. По словам одного из пациентов, его и спящих соседей разбудил медбрат, больных попросили быстро надеть маски и взять документы. Пожар разгорелся в 6.23, а уже к 6.40 медики эвакуировали всех пациентов больницы вниз и раздали каждому одеяла и воду. Мужчина назвал эвакуацию четкой и организованной.

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Фото: Piter.TV