Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Петербурга и Москвы

Возгорания произошли в больнице имени Спасокукоцкого и в больнице Святого Георгия.

Чиновники решили организовать проверку качества и условий использования аппаратов искусственной вентиляции легких после происшествий в больнице Святого Георгия в Петербурге и больнице имени Спасокукоцкого в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте Росздравнадзора 12 мая.

Напомним, что обе больницы пострадали от пожаров: московская – 9 мая, петербургская – 12 мая. Предварительной причиной возгорания в отделении реанимации в петербургском учреждении назвали короткое замыкание в аппарате ИВЛ. В пожаре погибло пять человек, остальных пациентов удалось экстренно эвакуировать благодаря врачам.

Ранее стал известен поименный список жертв пожара в больнице.

Фото: Piter.TV