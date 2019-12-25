Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Петербурга и Москвы

Чиновники решили организовать проверку качества и условий использования аппаратов искусственной вентиляции легких после происшествий в больнице Святого Георгия в Петербурге и больнице имени Спасокукоцкого в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте Росздравнадзора 12 мая.
Напомним, что обе больницы пострадали от пожаров: московская – 9 мая, петербургская – 12 мая. Предварительной причиной возгорания в отделении реанимации в петербургском учреждении назвали короткое замыкание в аппарате ИВЛ. В пожаре погибло пять человек, остальных пациентов удалось экстренно эвакуировать благодаря врачам.
Ранее стал известен поименный список жертв пожара в больнице.
Фото: Piter.TV
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