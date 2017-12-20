Пациент больницы Святого Георгия рассказал, как проходила эвакуация

По словам мужчины, пожар начался в то время, когда все спали.

Пациент больницы Святого Георгия рассказал о том, как проходила эвакуация во время пожара утром 12 мая. Сергей Никифоров пообщался с телеканалом "Санкт-Петербург".

По словам мужчины, пожар начался в то время, когда все спали. Его и других соседей по палате разбудил медбрат. Всех попросили надеть маски и взять с собой документы. Как рассказал пациент, когда они вышли в коридор, там было задымление. Медики помогали пациентам, и уже к 06:40 утра все сидели внизу. По словам мужчины, каждому раздали одеяла, халаты, воду.

Молодцы медики, выше всяких похвал. Отработали очень четко, организованно. Я даже удивился, насколько все было хорошо и быстро сделано. Сергей Никифоров, пациент

Сейчас все пациенты снова находятся в своих палатах после проветривания.

Напомним, возгорание в отделении реанимации больницы Святого Георгия произошло в 6:20. Еще до приезда пожарных медики начали эвакуацию пациентов. Пятеро лежачих больных погибли. В МЧС назвали возможную причину пожара в больнице Святого Георгия.

Видео: Piter.TV