Далее документ перейдет в управление президента РФ.

Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию помиловать Нааму Иссахар. Андрей Воробьев поставил подпись на заключении региональной комиссии. Эксперты пришли к единогласному решению днем 27 января. Специалисты считают, что израильтянку, осужденную за контрабанду гашиша, следует отпустить. Теперь документ передадут в управление президента РФ по обеспечению конституционных прав. Там рекомендацию проверят и положат Владимиру Путину на подпись указа о помиловании.

Напомним, что Иссахар задержана в апреле 2019 года в аэропорту "Шереметьево" при перелете в Тель-Авив. Она привезла из дели в Москву запрещенные на территории России вещества. Иностранку признали виновной в хранении наркотиков. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 7,5 лет в колонии общего режима.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки.