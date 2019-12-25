Губернатор Петербурга выразил недовольство темпами вакцинации от COVID-19

Петербург стремится достичь 80% коллективного иммунитета.

Губернатор Петербурга Александр Беглов недоволен темпами вакцинации от коронавируса. Об этом 27 октября он заявил на заседании Законодательного собрания.

По данным на 27 октября, с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 677 707 человек, а 1 867 864 человека полностью завершили цикл вакцинации. Однако, по словам Беглова, этого недостаточно, поскольку "вирус становится злее". Ранее он заявил, что суточное число вакцинированных в Петербурге должно вырасти до 40 тысяч человек.

Напомним, к 31 августа необходимо было привить 2,6 человек, чтобы Петербург выработал коллективный иммунитет. Однако этого не произошло. В конце сентября в Петербурге увеличили план вакцинации от COVID-19 до 3,5 млн человек (65% населения).

Фото: pexels.com