В Петербурге завершили цикл вакцинации более 1,8 млн человек

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 27 октября. Согласно документу, более 1,8 млн человек завершили цикл вакцинации от ковида.
За прошедшие сутки первично привились 10 926 человек, вторично вакцинировались 10 226 петербуржцев. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 677 707 человек, а 1 867 864 человека полностью завершили цикл вакцинации.
Однако губернатор города не совсем доволен темпами вакцинации. Ранее он призвал петербуржцев привиться от коронавируса в нерабочие дни.
Фото: Piter.TV
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