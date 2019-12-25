В Петербурге завершили цикл вакцинации более 1,8 млн человек

Запас вакцины в городе составляет 734 647 комплектов доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 27 октября. Согласно документу, более 1,8 млн человек завершили цикл вакцинации от ковида.

За прошедшие сутки первично привились 10 926 человек, вторично вакцинировались 10 226 петербуржцев. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 677 707 человек, а 1 867 864 человека полностью завершили цикл вакцинации.

Однако губернатор города не совсем доволен темпами вакцинации. Ранее он призвал петербуржцев привиться от коронавируса в нерабочие дни.

Фото: Piter.TV