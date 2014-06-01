Губернатор призвал петербуржцев привиться от коронавируса в нерабочие дни

По мнению градоначальника, нерабочая неделя дает возможность вакцинироваться тем, кто еще не успел этого сделать.

В предстоящие нерабочие дни петербуржцам посоветовали поставить прививку от коронавируса тем, кто еще не успел вакцинироваться.

По словам губернатора Александра Беглова, Смольный преследует цель создать все условия для вакцинации. Органы государственной власти вынуждены вводить новые ограничительные меры, чтобы сохранить жизнь и здоровье горожан.

Курс вакцинации прошли более 1,86 млн жителей Петербурга. Губернатор в очередной раз напомнил, что те, кто не вакцинируется, рискует своей жизнью и здоровьем, а также окружающих.

Вакцинация сегодня единственный полноценный способ защититься от тяжелой болезни, выработать коллективный иммунитет. Мы даем возможность людям в нерабочие дни пойти не в ресторан или в магазины, а на прививочный пункт. губернатор

Между тем, в Петербурге от ковида привились более 80% работников транспортной отрасли.

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