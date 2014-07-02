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В Петербурге от ковида привились более 80% работников транспортной отрасли
Сегодня, 22:42
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В Петербурге от ковида привились более 80% работников транспортной отрасли

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Всего в транспортной отрасли трудятся почти 41 тысяча человек.

В Петербурге от ковида привились более 80% работников транспортной отрасли. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Благодаря вакцинации в транспортной отрасли существенно сократилось количество заболевших. Летом было привито 30% работников, а заболели коронавирусом порядка 500 человек. В настоящее время количество вакцинированных более 80%, при этом цифра по заболевшим сотрудникам не превышает 220 человек. Всего в транспортной отрасли трудятся почти 41 тысяча человек.

Также активно вакцинируются и сотрудники агрегаторов такси. "В целом, работа транспортного комплекса организована с соблюдением всех противоэпидемиологических мер".

Ранее мы писали, что Комтранс усиливает проверки соблюдения масочного режима в транспорте.

Фото: pexels.com

Теги: вакцинация, коронавирус, работники
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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