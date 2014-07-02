Всего в транспортной отрасли трудятся почти 41 тысяча человек.

В Петербурге от ковида привились более 80% работников транспортной отрасли. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Благодаря вакцинации в транспортной отрасли существенно сократилось количество заболевших. Летом было привито 30% работников, а заболели коронавирусом порядка 500 человек. В настоящее время количество вакцинированных более 80%, при этом цифра по заболевшим сотрудникам не превышает 220 человек. Всего в транспортной отрасли трудятся почти 41 тысяча человек.

Также активно вакцинируются и сотрудники агрегаторов такси. "В целом, работа транспортного комплекса организована с соблюдением всех противоэпидемиологических мер".

Ранее мы писали, что Комтранс усиливает проверки соблюдения масочного режима в транспорте.

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