Губернатор Петербурга подвел итоги голосования по поправкам в Конституцию

Александр Беглов выразил мнение, что петербуржцы проголосовали за стабильность и уверенность в будущем.

Губернатор Петербурга заявил о том, что голосование по поправкам в Конституцию РФ никого не оставило равнодушным. Вчера вечером, 1 июля, Александр Беглов подвел итоги голосования в городе, передала пресс-служба Смольного.

Жители города подтвердили репутацию сознательных и ответственных людей. Накал общественной дискуссии продемонстрировал, что в Петербурге не было равнодушных к поправкам в Конституцию. заявил Беглов.

Губернатор отметил, что среди проголосовавших много людей серебряного возраста, которые "ценят усилия по укреплению государства и понимают, как важны территориальная целостность и суверенитет страны". Кроме того, градоначальник выделил поправку о защите исторической правда. Также активностью отметилась и молодежь.

Беглов считает, что на высокую явку повлиял спад эпидемии коронавируса. Отметим, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 258 новых случаев заболевания COVID-19. 29 июня показатель составлял 217 случаев.

На данный момент известно, что после подсчета голосов за поправки проголосовали 77,92% россиян.

Ранее в горизбиркоме Петербурга заявили о "спокойном" течении голосования на протяжении недели.

Фото: Александр Беглов / VK