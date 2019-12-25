Губернатор Петербурга подвел итоги голосования по поправкам в Конституцию

Губернатор Петербурга заявил о том, что голосование по поправкам в Конституцию РФ никого не оставило равнодушным. Вчера вечером, 1 июля, Александр Беглов подвел итоги голосования в городе, передала пресс-служба Смольного.
Жители города подтвердили репутацию сознательных и ответственных людей. Накал общественной дискуссии продемонстрировал, что в Петербурге не было равнодушных к поправкам в Конституцию.
заявил Беглов.
Губернатор отметил, что среди проголосовавших много людей серебряного возраста, которые "ценят усилия по укреплению государства и понимают, как важны территориальная целостность и суверенитет страны". Кроме того, градоначальник выделил поправку о защите исторической правда. Также активностью отметилась и молодежь.
Беглов считает, что на высокую явку повлиял спад эпидемии коронавируса. Отметим, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 258 новых случаев заболевания COVID-19. 29 июня показатель составлял 217 случаев.
На данный момент известно, что после подсчета голосов за поправки проголосовали 77,92% россиян.
Ранее в горизбиркоме Петербурга заявили о "спокойном" течении голосования на протяжении недели.
Фото: Александр Беглов / VK
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