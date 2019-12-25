Из больниц Петербурга выписали 849 человек.

За последние сутки в России подтвердили 6 760 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 2 167 (32,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 258 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 57. За последние сутки умерли 147 человек, в том числе 45 человек в Петербурге.

За последние сутки выписано 6 047 человек, в том числе 849 человек в Петербурге и 6 человек в Ленобласти.

Фото: Piter.TV