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В Петербурге выявили 258 новых случаев коронавируса
Сегодня, 10:30
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nastya960

В Петербурге выявили 258 новых случаев коронавируса

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Из больниц Петербурга выписали 849 человек.

За последние сутки в России подтвердили 6 760 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 2 167 (32,1%)  без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 258 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 57. За последние сутки умерли 147 человек, в том числе 45 человек в Петербурге.

За последние сутки выписано 6 047 человек, в том числе 849 человек в Петербурге и 6 человек в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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