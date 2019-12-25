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За сутки в Петербурге коронавирус выявили у 217 человек
Сегодня, 10:52
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IRINA_CHALKINA

За сутки в Петербурге коронавирус выявили у 217 человек

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По всей России выявлено 6 тыс. 719 случаев заражения.

В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что за сутки в Петербурге коронавирус выявили у 217 человек. Об этом сообщили представители Оперативного штаба.

В России выявлено 6 тыс. 719 случаев заражения COVID-19. При этом из них около 2 тыс. 123 случаев (31,6 %) — без клинических проявлений болезни.

По данным специалистов, Петербург находится на шестом месте по суточным случаям выявления коронавируса. Первое место занимает Москва, а второе — Подмосковье.

Ранее мы сообщали о том, что тест на коронавирус сдали еще почти 11 тысяч петербуржцев.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Общество, Здоровье, Картина дня,

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