По всей России выявлено 6 тыс. 719 случаев заражения.

В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что за сутки в Петербурге коронавирус выявили у 217 человек. Об этом сообщили представители Оперативного штаба.

В России выявлено 6 тыс. 719 случаев заражения COVID-19. При этом из них около 2 тыс. 123 случаев (31,6 %) — без клинических проявлений болезни.

По данным специалистов, Петербург находится на шестом месте по суточным случаям выявления коронавируса. Первое место занимает Москва, а второе — Подмосковье.

Ранее мы сообщали о том, что тест на коронавирус сдали еще почти 11 тысяч петербуржцев.

Фото:Piter.TV