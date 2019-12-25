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Тест на коронавирус сдали еще почти 11 тысяч петербуржцев
Сегодня, 10:09
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nadezhda_sib

Тест на коронавирус сдали еще почти 11 тысяч петербуржцев

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На данный момент в Петербурге коронавирус был зарегистрирован у более 23,5 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге протестировали на коронавирус 10 975 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

2 350 человек находятся под медицинским наблюдением, 1150 из них на самоизоляции, 1097 ― контактные, еще 103 ― в обсерваторе. За сутки было обработано 326 вызовов, которые поступили в Единую региональную информационно-справочную службу на номер "122" по вопросам, связанным с коронавирусом. 

По номеру "112" было зарегистрировано 147 обращений. 42 человека сообщили о том, что прибыли из других стран. Также 26 петербуржцев подали заявку на оказание помощи волонтерами. 

Ранее петербургские ученые заявили, что второй волны коронавируса уже не избежать.

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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