Тест на коронавирус сдали еще почти 11 тысяч петербуржцев

За последние сутки в Петербурге протестировали на коронавирус 10 975 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
2 350 человек находятся под медицинским наблюдением, 1150 из них на самоизоляции, 1097 ― контактные, еще 103 ― в обсерваторе. За сутки было обработано 326 вызовов, которые поступили в Единую региональную информационно-справочную службу на номер "122" по вопросам, связанным с коронавирусом.
По номеру "112" было зарегистрировано 147 обращений. 42 человека сообщили о том, что прибыли из других стран. Также 26 петербуржцев подали заявку на оказание помощи волонтерами.
Ранее петербургские ученые заявили, что второй волны коронавируса уже не избежать.
Фото: Piter.TV
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