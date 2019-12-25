Петербургские ученые заявили, что второй волны коронавируса уже не избежать

Виной тому люди, которые посчитали, что коронавируса больше нет.

Второй волны распространения коронавируса Петербургу избежать не удастся. Такое мнение высказал руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения COVID-19 Центра НТИ СПбПУ, профессор Алексей Боровков. Об этом сообщила "Комсомольская правда".

По словам профессора, причиной второй волны коронавируса станет недисциплинированное поведение граждан, которые восприняли смягчение ограничительных мер, как полный отказ от них. Петербуржцы начали устраивать массовые собрания и вечеринки.

Сейчас серьезные опасения вызывает коэффициент распространения COVID-19, который показывает, скольких один инфицированный может заразить. Еще 25 июня н равнялся 0,95, а уже 28 июня вырос до единицы.

В целом, можно заключить, что вторая волна эпидемии к нам придет – это уже практически решенный вопрос. Алексей Боровков

Однако, пока неясно, будет это такая же серьезная волна, при которой придется вернуть часть ограничений, или она пройдет без серьезных последствий.

В Петербурге кафе и рестораны возобновляют работу.

Фото: Piter.TV