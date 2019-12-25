В Петербурге кафе и рестораны возобновляют работу

В Петербурге в понедельник, 29 июня, стартует очередной этап снятия ограничений. Сегодня в Петербурге открываются летние веранды ресторанов и кафе. При этом расстояние между столиками должно быть не меньше полутора метров, сотрудники должны носить перчатки и маски.
Бизнесменам для возобновления своей работы нужно иметь специальный QR-код.
Также 29 июня работу возобновят ЗАГСы. На регистрации брака могут присутствовать не более 10 человек, включая фотографов и видеографов. Также помещения ЗАГСов будут проветривать и проводить дезинфекцию.
С соблюдением санитарных норм готовится вновь открыться и Ленинградский зоопарк. Вход только в перчатках и масках.
Накануне в Петербурге на набережной собралась очередь из желающих прокатиться по рекам и каналам.
Фото: Piter.TV
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