В Петербурге кафе и рестораны возобновляют работу

Также свои двери открывают ЗАГСы и Ленинградский зоопарк.

В Петербурге в понедельник, 29 июня, стартует очередной этап снятия ограничений. Сегодня в Петербурге открываются летние веранды ресторанов и кафе. При этом расстояние между столиками должно быть не меньше полутора метров, сотрудники должны носить перчатки и маски.

Бизнесменам для возобновления своей работы нужно иметь специальный QR-код.

Также 29 июня работу возобновят ЗАГСы. На регистрации брака могут присутствовать не более 10 человек, включая фотографов и видеографов. Также помещения ЗАГСов будут проветривать и проводить дезинфекцию.

С соблюдением санитарных норм готовится вновь открыться и Ленинградский зоопарк. Вход только в перчатках и масках.

Накануне в Петербурге на набережной собралась очередь из желающих прокатиться по рекам и каналам.

Фото: Piter.TV