Видео: в Петербурге на набережной собралась очередь из желающих прокатиться по рекам и каналам

В акваторию Невы вернулись прогулочные корабли.

С сегодняшнего дня в Петербург разрешена навигация. В водные артерии города вернулись прогулочные корабли и катера. Как выяснил корреспондент Piter.TV, прогулки по рекам и каналам оказались очень востребованны у петербуржцев и гостей города.

Так, например, на Адмиралтейской набережной собралась очередь из тех, кто хочет совершить водную прогулку. На транспортных средствах заполнены все места. Стоит отметить, что рассадка с соблюдением социальной дистанции, также как и использование средств индивидуальной защиты, отсутствует.

С 29 также будет разрешено посещение летних кафе.

Видео: Piter.TV