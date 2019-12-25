Навигация для маломерных судов открылась в Ленобласти 16 апреля

Решение было принято ввиду полного освобождения водоемов от ледяного покрова и благоприятного прогноза гидрометеоусловий в регионе.

В среду, 16 апреля, в Ленинградской области стартовала навигация для маломерных судов, сообщил региональный сайт правительства. Постановление об открытии судоходства подписал губернатор Александр Дрозденко.

Решение было принято ввиду полного освобождения водоемов от ледяного покрова и благоприятного прогноза гидрометеоусловий в регионе.

Местных жителей и туристов призывают строго следовать правилам безопасности на воде, избегать рискованных ситуаций и незамедлительно обращаться по телефону службы спасения 112 при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Навигация маломерных судов в Петербурге в 2025 году: новые маршруты и инфраструктура. В этот период городские реки и каналы заполонят прогулочные теплоходы, скоростные суда и экскурсионные маршруты, приглашающие жителей и гостей города посмотреть на величественные набережные и дворцы с необычного ракурса. Piter.tv узнал, что ждет любителей водных прогулок на этот раз.

Фото: Правительство Ленобласти