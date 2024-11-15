Петербургские причалы увеличили пропускную способность: в навигацию-2025 ожидается рост судозаходов на 20%

При этом тарифы на услуги швартовки решено оставить на уровне 2024 года.

В Санкт-Петербурге стартовал новый сезон навигации, и уже к его началу отмечен рекордный интерес судовладельцев: подано более 50 тысяч заявок на швартовку к городским причалам. Это на 20% превышает прошлогодний показатель, когда было зарегистрировано 44 164 заявки. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

В условиях растущей нагрузки оператор причальной инфраструктуры – СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта" – обновил технологию работы для ускорения обработки обращений. При этом тарифы на услуги швартовки решено оставить на уровне 2024 года.

Согласно данным Комитета по транспорту, в 2025 году акценты в развитии водного транспорта сделаны на безопасность, экологичность и цифровизацию сервиса. Среди ключевых задач – модернизация флота, улучшение инфраструктуры и внедрение единой системы продажи билетов на водные экскурсии. Также обсуждается возможность включения экскурсий в программы "Пушкинская карта", "Карта петербуржца" и "Карта гостя Санкт-Петербурга".

Сейчас в эксплуатации находится 142 причала, включая 20, находящихся в ведении города. Продолжается модернизация – так, ведётся подготовка "Летней пристани" в Кронштадте, где также планируется обустроить стоянку для задержанных маломерных судов. После успешной апробации в прошлом году, в 2025-м в штатную эксплуатацию вошли усовершенствованные понтоны на причалах "Летний сад", "Адмиралтейство" и "Музей Фаберже".

Также продолжается развитие инфраструктуры для электрического водного транспорта: к причалу "Южная дорога" подключат новую зарядную станцию, а на "Арсенальной набережной" появится мощная зарядка на 450 кВт.

Для повышения безопасности патрульные катера АВТ используют мобильные комплексы видеонаблюдения с функцией онлайн-распознавания судов, а в этом году к мониторингу подключат беспилотники. Нейросеть в тестовом режиме будет выявлять нарушения – в том числе выход судов в закрытые зоны. С 1 марта действует запрет на передвижение по центральной акватории без АИС-транспондеров: нарушителей будут перемещать на спецстоянку.

Официальное открытие навигации для маломерных судов в 2025 году состоялось 7 апреля согласно распоряжению Комитета по транспорту № 106-р от 4 апреля 2025 года.

Фото: Piter.tv