Горизбирком Петербурга заявил о "спокойном" течении голосования на протяжении недели

Вчера, 1 июля, председатель горизбиркома Петербурга Виктор Миненко подвел первые итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. По его словам, в течение всех семи дней голосование прошло довольно спокойно.
За вчерашний день избирком Северной столицы получил 83 обращения. Каждому из них, пообещал Миненко, будет дана правовая оценка.
В нескольких единичных случаях нам помогут правоохранительные органы.
заявил Миненко.
Так, например, полиция расследует конфликт, который произошел между журналистом Давидом Френкелем и представителями УИК. После произошедшего председатель УИК заявила о пропаже документов.
На данный момент ЦИК уже обработала результаты голосования. За поправки в Конституцию по всей России отдали свои голоса 77,92% избирателей.
Видео: vk.com/mediaruj
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все