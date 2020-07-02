Горизбирком Петербурга заявил о "спокойном" течении голосования на протяжении недели

В избиркоме считают, что обращений граждан было не так много.

Вчера, 1 июля, председатель горизбиркома Петербурга Виктор Миненко подвел первые итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. По его словам, в течение всех семи дней голосование прошло довольно спокойно.

За вчерашний день избирком Северной столицы получил 83 обращения. Каждому из них, пообещал Миненко, будет дана правовая оценка.

В нескольких единичных случаях нам помогут правоохранительные органы. заявил Миненко.

Так, например, полиция расследует конфликт, который произошел между журналистом Давидом Френкелем и представителями УИК. После произошедшего председатель УИК заявила о пропаже документов.

На данный момент ЦИК уже обработала результаты голосования. За поправки в Конституцию по всей России отдали свои голоса 77,92% избирателей.

Видео: vk.com/mediaruj