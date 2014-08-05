Губернатор Петербурга: мы должны увеличить темпы вакцинации

С начала массовой вакцинации в городе первично привито 1 074 196 человек.

В понедельник, 12 июля, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в эфире "Радио Россия", что город должен наращивать темпы вакцинации.

По словам главы города, только коллективный иммунитет способен снять ограничения по коронавирусу, которые в настоящее время действуют в городе. Беглов отметил, что он, как и все петербуржцы, устал от ограничений, поэтому он прошел ревакцинацию через 4 месяца после первой инъекции.

Губернатор также готов помочь дачникам, которые еще не успели вакцинироваться. По словам Беглова, если соберется более 50 человек, то город готов предоставить мобильную прививочную бригаду.

Согласно данным на 12 июля, с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 074 196 человек, из них 762 103 человека полностью завершили цикл вакцинации.

Фото: Piter.tv