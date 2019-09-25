За минувшие сутки в Петербурге привились 6 167 человек

Запас вакцины в городе составляет 182 616 комплектов доз.

За прошедшие сутки первично привито 4 396 человек, вторично вакцинировались 1 771 человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 12 июля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Известно, что с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1 074 196 человек, из них 762 103 человека полностью завершили цикл вакцинации.

В настоящий момент в городе существует три препарата. Так, 1 029 058 человек предпочли вакцину "Спутник V", 26 889 человек выбрали препарат "ЭпиВакКорона" и 18 249 петербуржцев привились вакциной "КовиВак", которая вновь поступила в Петербург.

Ранее эпидемиолог назвала два варианта, как можно пройти пандемию коронавируса. Первый вариант – "естественное проэпидемичивание", второй вариант – вакцинация. По словам медика, прививка способна сократить число летальных исходов. Ко второму варианту склоняется и Роспотребнадзор, который призвал привить всех россиян.

Фото: Piter.tv