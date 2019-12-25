Губернатор Беглов прошел ревакцинацию через 4 месяца после первой инъекции

Глава города объяснил это появлением нового штамма.

Губернатор Александр Беглов повторно привился от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации города 29-го июня.

В ситуации с появлением нового штамма медики рекомендуют вакцинироваться повторно. Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Разработчики российских вакцин, которые уже зарегистрированы, говорили о том, что вакцины эффективны против новых штаммов.

Каким именно препаратом Беглов ревакцинировался — не сообщается. Первый раз губернатор вакцинировался 1 марта. После двух инъекций уровень титра антител у градоначальника составил 19,7 единиц. Таким образом, с момента вакцинации прошло всего 4 месяца.

На данный момент специалисты не пришли к единому мнению о том, каким препаратом ревакцинироваться. Например, в инструкции "Спутника V" не говорится о возможности еще одной прививки. При этом власти пришли к выводу, что повторной вакцинации не избежать.

Ранее Piter.TV рассказал об отличиях российских вакцин.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов