В Смольном прокомментировали проблему эффективности вакцины от коронавируса

В Смольном заявили о невозможности повторной вакцинации, если первый укол не дал антител

Некоторые горожане, поставившие прививку "Спутник V" от коронавируса, стали замечать, что даже после второй дозы остается либо низкий титр антител, либо они не появились вовсе. В комитете по здравоохранению, в пятницу, 5 марта, сообщили, что в инструкции не предусмотрена возможность сделать повторную прививку.

Отмечается, что ранее с предложением о повторной вакцинации выступили в НИЦ им. Гамалеи. В ведомстве же заняли противоположную позицию. После первых случаев, когда петербуржцы получали отрицательные тесты на антитела, эксперты предложили подождать, однако ситуация не изменилась. Почему организм реагирует таким образом, неизвестно.

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Фото: Piter.TV