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Губернатор Подмосковья сделал третью прививку от COVID-19

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В регионе в три раза выросло число записавшихся на вакцинацию от коронавируса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сделал третью прививку от COVID-19. Об этом чиновник рассказал журналистам телеканала RTVI. По информации от представителя власти, следует следить за уровнем антител и поддерживать его на высоком уровне. Он напомнил, что переболевшим гражданам можно и даже нужно прививаться от ковида спустя полгода после того, как они вылечились от инфекции.

Я ставил прививку в ноябре, и недавно поставил на днях третью вакцину.

Андрей Воробьев, глава Московской области

Эксперт заметил, что на территории Подмосковья запись на вакцинацию от коронавируса увеличилась в три раза. По слова чиновника, эти люди понимают, что остановить пандемию нужно как можно быстрее, чтобы вернуться к нормальной жизни. При этом темпы вакцинации в регионе чиновник считает недостаточными. К концу недели прививку сделают еще около 1,2-1,25 млн человек. 

Омбудсмен опроверг данные, что власти Москвы разрешили отстранять работников без прививки.

Видео: YouTube / RTVI Новости

Теги: андрей воробьев, подмосковье, третья прививка
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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