Губернатор Александр Беглов: в закон о "наливайках" внесут изменения

Градоначальник назвал принятие этого закона "поспешностью отдельных депутатов".

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78" назвал принятие закона о "наливайках" "поспешностью отдельных депутатов". Он пообещал, что в ближайшее время в него внесут изменения.

Градоначальник заявил, что бары в центральной части Петербурга являются фишкой города. По его словам, туда приходили люди не только для того, чтобы выпить, но и пообщаться. "И не нам эту культуру прекращать. Депутаты поторопились", - отметил Беглов.

Губернатор считает, что разрешить этот вопрос необходимо, однако это решение должно действовать не только в интересах жителей города, но и бизнеса.

Ранее Александр Беглов подписал закон, направленный против так называемых "наливаек". Под запрет попали заведения, расположенные в жилых домах, с площадью торгового зала менее 50 квадратных метров.

Владельцы баров оказались против принятия этого закона. Они создали петицию на сайте change.org с требованием разрешить работу заведений в жилых домах. Из-за нового закона в Петербурге могут закрыться около 100 баров, что негативно скажется на бизнесе некоторых людей.

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