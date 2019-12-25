Ученые узнали, что новорожденные имели грудную клетку как у взрослых.

Грудная клетка неандертальцев была бочкообразной с самого рождения. Об этом рассказали французские ученые. По словам специалистов, новорожденные неандертальцы имели такие ребра, которые характерны для взрослых людей того времени. Благодаря этому они имели больший вес. К соответствующему выводу эксперты пришли проанализировав трехмерные реконструкции окаменелых останков.

Благодаря бочкообразной грудной клетке дети могли дышать глубже по сравнению с современными людьми. Данные согласуются с информацией о том, что образ жизни неандертальцев требовал от них большей энергии и кислорода. Это связано с охотой на мамонтов, носорогов, оленей, зубров и других животных.

Напомним, что долгое время считалось, что первобытные предки "меняли форму" в детстве и юности. Однако теперь становится понятно, что для неандертальцев внутриутробный и ранний постнатальный период развития имели решающее значение.

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