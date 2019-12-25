В Афинах рассказали о документах, которые потребуются для въезда в страну.

Греция продлила до 3 июля разрешение на въезд россиян. Об этом говорится в опубликованном правительственном вестнике. Граждане РФ могут посетить страну при наличии у них свидетельства о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Также для въезда в страну подойдет справка о перенесенном заболевании COVID-19 и наличии антител.

В обновленном постановлении говорится о том, что оно будет действовать с 26 июня до 06 часов утра 3 июля (время совпадает с московским). Попасть в Грецию можно через КПП, морские порты, международные аэропорты.

Напомним, что ранее Афины отменили въездную квоту туристов, прибывающих с территории РФ. Ранее в страну могли въехать только четыре тысячи путешественников из России еженедельно. Сейчас доступ одобрен неограниченному количеству туристов при наличии одного и вышеуказанных документов.

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