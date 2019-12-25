Харис Теохарис объявил о новом протоколе приема путешественников.

Греция официально открыла туристический сезон. Об этом на пресс-конференции сообщил глава министерства туризма Харис Теохарис. Мероприятие состоялось на фоне мыса Сунион у колонн храма Посейдона под лозунгом "Поднимаем паруса!". Чиновник объявил об отмене ограничений на въезд с 14 мая. При этом власти заявили о безопасности нахождения в стране, несмотря на пандемию.

Мы поднимаем паруса! Мы открываем греческую туристическую отрасль, возвращая Грецию на передовые позиции в Европе и мире как место, известное гостеприимством и безопасностью. Харис Теохарис, глава министерства туризма Греции

Эксперт подчеркнул, что по стране будут действовать строгие процедуры по благополучной встрече иностранных гостей. За 2020 год Греция получила награду от Всемирного совета по туризму как флагман по открытию отрасли. Чиновники продумали план по комплексной защиты здоровья путешественников и местного населения. Речь идет о пяти пунктах: протоколе въезда, работе системы целевой выборки, сети карантинных гостиниц, внедрении новых протоколов безопасности и ускорении вакцинации.

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Фото: mintour.gov.gr