Премьер Греции объяснил прием привитых туристов из России безопасностью "Спутника V"

Кириакос Мицотакис дал интервью журналистам Financial Times.

Премьер-министр Греции объяснил прием привитых туристов из России безопасностью "Спутника V". Об этом Кириакос Мицотакис рассказал журналистам Financial Times. Чиновник напомнил, что граждане РФ, прошедшие через вакцинацию, могут приезжать в Афины. Препарат для профилактики COVID-19 от НИЦ имени Гамалеи местные власти считают эффективным и безопасным.

Россия - важный рынок для нас. На основании тех данных, что мы видели, мы считаем российскую вакцину безопасной и эффективной. Мы следуем рекомендациям ЕМА. Однако я не вижу проблемы в том, чтобы разрешить въезд в страну на неделю людям, привитым "Спутником V". Кириакос Мицотакис, глава правительства Греции

Напомним, что туристический сезон в стране открывается с 14 мая. Россия входит в список стран, откуда путешественников будут принимать "без ограничений", по словам министра по туризму Греции Хариса Теохариса. При этом граждане должны быть либо вакцинированы, либо иметь антитела, либо отрицательный результат теста на инфекцию. При въезде в Грецию запланированы выборочные проверки.

Греция отменяет обязательный карантин для туристов более чем из 30 стран.

Фото: Pixabay.com