Харис Теохарис рассказал о "пяти линиях фронта" в сфере туризма.

Греция отменяет обязательный карантин для туристов более чем из 30 стран. Местный министр по туризму Харис Теохарис приехал в Москву перед началом сезона. В интервью "РИА Новостям" он рассказал, что власти обеспечат безопасность путешественников на курортах. Страна планирует полностью открыться для прибывающих (с 14 мая).

Мы бы очень хотели расширить авиасообщение между нашими странами и увеличить число аэропортов, которые будут принимать рейсы из России. Но для этого нужно, чтобы договорились авиационные власти и обменивались информацией наши органы здравоохранения. Харис Теохарис, министр туризма Греции

Напомним, что с 19 апреля Афины отменили обязательных карантин для россиян. Туристы могут находиться в стране при наличии отрицательного теста на коронавирус или в случае прививки "Спутником V". Чиновник пояснил, что специалисты разработали пять линий борьбы с распространением инфекции. На первом фронте туристы должны выполнить условия прибытия в страну. Речь идет о предоставлении сведений о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или доказательства того, что пациент переболел инфекцией.

Далее правительство осуществит контроль по прибытию. Для путешественников выборочный ПЦР-тест будет бесплатным. Далее предусмотрена изоляция в отелях для тех, у кого тест дал положительный результат.

Пребывание там бесплатно для туристов, все расходы берет на себя греческая сторона. Харис Теохарис, министр туризма Греции

Следующий пунктом является обеспечение мер безопасности, в том числе - ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Следующим пунктом идет формирование стены доверия и иммунитета. Прививки от коронавируса получит весь персонал, работающий в сфере туризма.

СМИ: Греция рассматривает возможность производства вакцины "Спутник V".

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