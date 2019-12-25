Также Афины присматриваются к препарату от компании Moderna.

СМИ: Греция рассматривает возможность производства вакцины "Спутник V". Об этом сообщили журналисты местного издания "Та Неа". По данным источников, власти страны обсуждают также возможность изготовления препарата от компании Moderna. Будет приобретен один из патентов.

Ведутся зондирующие контакты и обсуждения с зарубежными фармацевтическими компаниями с целью уточнить перспективы сотрудничества в производстве вакцины в нашей стране...В центре интересов находятся Moderna, так же, как и российская компания, которая производит "Спутник V". публикация "Та Неа"

В прессе напомнили, что стоимость производства в Греции оценивается от 100 до 200 млн евро. Это создает основную финансовую трудность для реализации проекта.Также проблемой является заключение соглашения с владельцами патентов. В Греции напомнили, что фармацевтические компании "легко не делятся" своим ценнейшим элементов, не установив строгие условия, гарантирующие безопасность.

Немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V".

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