В Испании отменили обязательное ношение масок на улице

В стране улучшилась эпидемиологическая обстановка.

В Испании отменили обязательное ношение медицинских масок на улице. Об этом сообщили представители правительства. Чиновники уточнили, что данная ограничительная мера по стране действовала практически год. Однако в настоящее время она больше не нужна из-за позитивных тенденций в эпидемиологической обстановке региона.

Напомним, что штраф за отсутствие средства индивидуальной защиты на лице для испанцев составлял 100 евро. Маску носить нужно было как на улице, так и в других общественных местах: магазинах, транспорте, лифтах, подъездах. Исключениями стали люди, имеющие медицинские противопоказания для ношения масок, а также дети в возрасте до шести лет. Не надевать маску можно было во время занятия спортом.

Ранее власти Испании пытались ввести правило о том, что маску можно снимать в барах и ресторанах только непосредственно во время приема пищи. Однако эти требования не прижились.

Израиль с пятницы возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости COVID-19.

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