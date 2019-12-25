Израиль с пятницы возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости COVID-19

Нафтали Беннет рассказал о возвращении к масочному режиму.

Израиль с пятницы возвращается к ношению масок в закрытых пространствах из-за роста заболеваемости COVID-19. Такое заявление сделал глава местного правительства Нафтали Беннет. Чиновник призвал соотечественников воздержаться от иностранных поездок из-за распространения по миру нового индийского штамма "Дельта". При этом он отметил, что на данный момент его слова являются просьбой, а не указом.

В связи с ростом заболеваемости с 12:00 сегодняшнего дня вводится обязанность ношения масок везде, за исключением открытых пространств. Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля

Напомним, что исключением для ношения средств индивидуальной защиты являются дети до семи лет. Также маски можно будет не носить во время занятия спортом. Ранее Иерусалим снял практически все ограничения по коронавирусу с 1 июня. С 15 числа гражданам разрешили не носить маски в помещениях.

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