Карантин четырех районов города продлится до 2 июля.

В Сиднее объявили локдаун. Об этом во время онлайн-брифинга для журналистов сообщила глава правительства региона Глэдис Береджиклян.Решение чиновники из штата Новый Южный Уэльс приняли из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Известно, что жесткие ограничения коснутся населения четырех районов города. Они закрыты на карантин после того, как количество новых инфицированных пациентов в них увеличилось на 22 за последние сутки. Сейчас показатель достигнул отметки в 65 пациентов.

Жители четырех районов Сиднея - Вуллары, Уэверли, Рэндвика и центрального делового квартала - должны оставаться дома, покидая жилище только в случаях крайней необходимости. Глэдис Береджиклян, премьер региона

Граждане, которые находились в указанных районах на протяжении последних двух недель, будут обязаны сдать ПЦР-тест и оставаться в изоляции 14 дней. С 26 июня жители карантинных районов смогут покидать свои дома только для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости, посещения врача. Если работа или учеба будет невозможна на дому, то выйти на улицу можно будет и в этом случае. На улице всех граждан обязали носить медицинские маски (за исключением детей до 12 лет) и следить за социальной дистанцией. Ожидается, что локдаун продлится до 2 июля.

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Видео: YouTube / 9 News Australia